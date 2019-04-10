Российская космическая станция будет искать следы жизни и воды на Луне

Одной из основных задач для российской космической станции «Луна-Грунт» («Луна-28») станет обнаружение биомаркеров и следов воды на лунном грунте. Об этом сообщается в документах Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты установят на «Луну-Грунт» прибор, схожий с оборудованием, которое ранее было размещено на аппарате «Фобос-Грунт». В рамках эксперимента планируется исследование изотопных аномалий на Луне.

Сотрудники ИКИ РАН предполагают, что микроорганизмы могли быть занесены на Луну с Земли во время метеоритной бомбардировки, передает ТАСС.

Миссию планируется запустить после 2025 года.

Напомним, ранее НАСА назначило дату отправки космонавтов на Луну.