НАСА назначило дату отправки космонавтов на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило дату очередной пилотируемой миссии на Луну.

Отправка космонавтов состоится в 2028 году. Планируется, что экспедиция останется на спутнике Земли на неделю для исследования объекта. По словам главы НАСА Джима Брайденстайна, экспедиция на Луну пройдет «с инновационными, новыми технологиями и системами».

«На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне», — цитирует его «Интерфакс».

После полета на Луну НАСА намерено реализовать более «амбициозный» пилотируемый полет на Марс в 2030-х годах.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Трамп рассчитывает получить на освоение Луны 500 млн долларов.