Российский суд в третий раз заочно арестовал Уильяма Браудера

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Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Срок ареста составляет два месяца с момента задержания бизнесмена на территории России или его экстрадиции.

«Следствием установлено, что после 1 января 1997 года Браудер из корыстных побуждений создал и возглавил преступное сообщество для совместного систематического совершения тяжких преступлений в виде неуплаты налогов, преднамеренного банкротства, хищений и легализации денежных средств, деятельность которого продолжается до настоящего времени», — сказано в материалах дела.



Как отмечает «РИА Новости», это уже третье решение суда об аресте Браудера.

Ранее Генпрокуратура России начала проверку в отношении Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». При этом приговор по делу о смерти юриста может быть отменен для возобновления расследования.

Сам Браудер связал новые обвинения, выдвинутые Россией, с делом об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.