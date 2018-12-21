Российский суд в третий раз заочно арестовал Уильяма Браудера
Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Срок ареста составляет два месяца с момента задержания бизнесмена на территории России или его экстрадиции.
«Следствием установлено, что после 1 января 1997 года Браудер из корыстных побуждений создал и возглавил преступное сообщество для совместного систематического совершения тяжких преступлений в виде неуплаты налогов, преднамеренного банкротства, хищений и легализации денежных средств, деятельность которого продолжается до настоящего времени», — сказано в материалах дела.
Как отмечает «РИА Новости», это уже третье решение суда об аресте Браудера.
Ранее Генпрокуратура России начала проверку в отношении Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». При этом приговор по делу о смерти юриста может быть отменен для возобновления расследования.
Сам Браудер связал новые обвинения, выдвинутые Россией, с делом об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.Происшествия
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