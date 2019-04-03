Стартуем в Москве, готовимся к Кванджу, думаем о Токио

Превью чемпионата России по плаванию

Фото: Максим Платонов

8 апреля в Москве стартует чемпионат России по плаванию, отборочный к мировому первенству — 2019 в корейском Кванджу. Новый вызов для Александра Красных, дебют на всероссийских соревнованиях представителей спортклуба «Синтез» и презентация новых пловцов сборной Татарстана — об этом в превью ЧР от «Реального времени».

«Синтезовцы» готовятся к дебюту

Каждый чемпионат России по плаванию — это не просто старт, на котором определяются чемпион и призеры, но и отбор на крупные международные соревнования года. В 2019-м спортсмены отбираются на чемпионат мира в корейском Кванджу и на Универсиаду в Неаполе. Поэтому старт нынешнего сезона, как ни крути, важнее прошлогоднего, когда отбор осуществлялся только на «Европу». И Универсиада важна, как бы ни доказывали обратное ее критики, тем более в предолимпийский год. К примеру, перед прошлой Олимпиадой 2016 года летнюю Универсиаду принимал как раз Кванджу, а среди самых неожиданных ее победителей был Дмитрий Баландин из Казахстана, через год выигравший золото в Рио.

Татарстан на чемпионате России представит 21 спортсмен. Среди них пловцы казанского СК «Синтез» Никита Королев, Александр Красных, Эрнест Максумов, для которых этот старт будет дебютным в качестве представителей первого водного спортклуба России. Понятно, что они будут стремиться отобраться на «мир», тем более что все участвовали в этих соревнованиях в разные годы. Максумов в Казани-2015, Королев в Будапеште-2017, о Красных, выросшем в одного из лидеров российского плавания, и говорить не приходится. Но и студенческая Олимпиада как запасной аэродром не представляется ненужным стартом и временем, потраченным даром. Ведь отбор на ЧМ — это не просто попадание в двойку сильнейших на дистанции, но и выполнение временного норматива, с которым не стыдно будет заявиться на чемпионат планеты.

Среди новых лиц в сборной Татарстана привлекает внимание 15-летняя Карина Джоглидзе. Несмотря на грузинские корни спортсменки, это воспитанница местного плавания, одна из лучших учениц спортшколы «Акватика», базирующейся во Дворце водных видов спорта. Помимо нее, в сборной республики Ксения Беляева и Рената Гайнуллина, Семен Григорьев и Иван Зилаев — школьники, которые готовы повторить путь Егора Куимова и Глеба Карасева. Последние, практически ровесники Миллениума (оба родились в 1999 году), уже стучатся в двери сборной страны, а Куимов успел стартовать на чемпионате Европы.

Егор Куимов (на фото — в центре) успел стартовать на чемпионате Европы. Фото russwimming.ru



Привлекательный Татарстан

Есть в сборной Татарстана и новые имена, хотя и знакомые любителям плавания. Николай Соколов, который приехал сюда из Волгограда к любимой девушке Ирине Приходько, уже успел стартовать на прошлогоднем этапе Кубка мира в Казани. А вот чета Андрусенко в составе сборной республики — это сенсация (со знаком плюс). Вероника Андрусенко — один из лидеров женского плавания России, у нее с избытком медалей, завоеванных как при девичьей фамилии Попова, так и под фамилией супруга. Болельщики Татарстана помнят ее по универсиадским стартам в Казани 2013 года, когда она «выловила» из бассейна ДВВС пять медалей, из них две золотых. Далее были две медали прошлого чемпионата мира в Будапеште, с чемпионатов Европы она привозила 10 наград, из них две золотые, плюс успешно выступала на короткой воде.

Вероника, правда, очень невезучая спортсменка. В Казани была 16-й в одном из квалификационных заплывов, приплыв в одно время с Александрой Герасименей. Но от переплыва отказалась, поскольку и так соревновательный график был бешеный. Дважды она останавливалась в шаге от медали на прошлом чемпионате мира, будучи четвертой. В сердцах даже сказала, что это ее «последний чемпионат мира…». Хотя потом добавила: «…под фамилией Попова».

За красных теперь не страшно!

Попова, как и Соколов, из Волгоградской области, точнее из городка Михайловское. Поначалу занималась плаванием в Невинномыске, а затем переехала в Санкт-Петербург, где тренировалась в группе знаменитого Михаила Горелика.

Вероника Андрусенко — один из лидеров женского плавания России. Фото russwimming.ru

Переход в группу Сергея Тарасова состоялся в связи с тем, что у него тренировался ее супруг Вячеслав Андрусенко. В этой же группе уже долгое время занимается татарстанец Александр Красных. Честно говоря, были опасения, что Питер может переманить нашего звездного пловца, но случилось обратное. Татарстан подписал контракт с двумя именитыми пловцами. С олимпийскими перспективами 28-летней Вероники, которая наверняка войдет в составы всевозможных эстафет, будучи сильнейшей российской пловчихой вольного стиля.



Вячеславу Андрусенко — призеру чемпионата Европы, а также ЧМ на короткой воде и чемпиону Европы на короткой воде, в мае будет 27 лет. Он участвовал в Олимпиаде в Рио, плыл в составе эстафеты 4 по 200 метров. На попадание в эту команду он нацеливается и сейчас, но это будет сложно. Красных, а также Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Мартин Малютин готовы замахнуться не просто на участие на мировом чемпионате, но и на победу в «королевской эстафете». Хотя не надо забывать, что в команде будут места и для запасных.

В любом случае, борьба ожидается нешуточная, а переход Андрусенко в состав сборной Татарстана делает нашу команду фаворитом на всероссийских стартах. В прошлом году в сборную привлекали спиниста Григория Тарасевича, финишировав с ним, а также с Максумовым и Эмилем Мухаметзяновым, вторыми. А сейчас появилась возможность маневра с составом. Да и с Тарасевича будет снята лишняя нагрузка, чтобы он мог лучше подготовиться к личному отбору.

Вячеславу Андрусенко — призеру чемпионата Европы, а также ЧМ на короткой воде и чемпиону Европы на короткой воде, в мае будет 27 лет. Фото eurosport.ru

Татарстан давно искал усиление

Произошедшее усиление состава плавательной сборной Татарстана ожидаемо. При всем таланте Куимова и перспективах учащихся ДЮСШ «Акватика», реальными кандидатами на Олимпиаду-2020 у нас были только Красных и Тарасевич, плюс-минус Куимов — Приходько. При этом только перспективы Красных зависели от него самого. У Тарасевича был шанс попасть в эстафетную команду, да еще стартовать на 100 метров, с условием, что другой «спинист» Климент Колесников сейчас будет концентрироваться на плавании вольным стилем и не станет «грузить» себя 100-метровкой. Приходько пока стабильно третья на 100 и 200 метров на спине, а Куимов, в отличие от многих пловцов, слишком узкий специалист. 50 метров для него мало, 200 — много, и только на сотне он чувствует себя «как рыба в воде».

Поэтому пару лет назад возник вариант с усилением команды Юлией Ефимовой, который в итоге не был осуществлен. Агент Ефимовой Андрей Митьков объяснял вашему корреспонденту: «На встрече с Виталием Мутко (на тот момент министром спорта России, — прим. ред.) мы озвучили четыре региона, за которые могла бы выступать Юлия: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Выбор был сделан исходя из наших интересов и их возможностей. Татарстан имеет сейчас хорошую инфраструктуру, много бассейнов. И было понимание, что каждый из этих регионов был способен на затраты по содержанию команды в районе примерно 25 миллионов рублей в год, трети нашего бюджета. Мутко сделал выбор в пользу Татарстана. Сначала Виталий Леонтьевич лично обсуждал вопрос по Ефимовой с президентом республики Рустамом Миннихановым. Потом я раза два или три прилетал к вам на различные совещания, встречи, переговоры. Первые, самый глобальные, мы провели едва ли не со всем спортивным генералитетом республики — были и министр спорта Владимир Леонов, и его первый зам, и директор республиканского Центра спортивной подготовки, и ректор Поволжской академии физкультуры и спорта, и директор Дворца водных видов спорта, и директор Училища олимпийского резерва, и все-все-все. Были обговорены какие-то требования к нам — в частности, что все спортсмены Efimova Team, а не только сама Юлия, должны выступать исключительно за сборную Татарстана, без всяких параллельных зачетов».

По определенным причинам союз Татарстана и Efimova Team не состоялся, а спортивное руководство республики продолжило поиски потенциальных олимпийцев. Надо помнить, что предыдущая летняя Олимпиада в Рио оказалась безмедальной при всех затратах Татарстана на спорт высших достижений. Поэтому, подстраховавшись, уже сейчас республика пригласила синхронистку Светлану Ромашину, которая должна закончить обучение в Поволжской академии спорта и по окончании спортивной карьеры возглавить сборную Татарстана. Естественно, хорошо выступив на Олимпиаде-2020, где у нее есть перспективы на завоевание двух медалей в дуэтах и группе.

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина— сестра певицы Нюши. Фото mariashur.ru

Велись переговоры с еще одной звездной синхронисткой Марией Шурочкиной. Олимпийская чемпионка — сестра певицы Нюши (Анны Шурочкиной), супруги уроженца Казани Игоря Сивова. Будет, кстати, повод поинтересоваться на чемпионате России по синхронному плаванию, который пройдет в Казани, кого будет представлять Шурочкина?