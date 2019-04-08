Глава «Роснефти» раскритиковал меры, которые принимаются для компенсации потерь нефтяников

Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний. Соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Он сообщил, что механизмы, которые были объявлены Минфином в качестве компенсирующих нефтяникам потери от сдерживания цен, так и не заработали. По словам Сечина, меры, принятые по итогам совещания 26 марта в правительстве под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, были объявлены без обсуждения с нефтяными компаниями, а ведь именно на последних переложены потери от сдерживания цен на моторное топливо и нерыночного регулирования внутреннего рынка, пишет «Интерфакс».

Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что нефтяные компании подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. Оно заключено до июля.

СМИ позже рассказали, что нефтяные компании подписали не само соглашение о заморозке цен на топливо, а только протокол совещания у Козака по этому поводу.