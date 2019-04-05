СМИ: нефтяники не подписывали соглашение о заморозке цен на топливо

Нефтяные компании подписали не само соглашение о заморозке цен на топливо, а только протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака по этому поводу.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в одной из нефтяных компаний, нефтяники получили протокол совещания у Козака от 26 марта, завизировали его, тем самым согласившись на прописанные там меры сдерживания цен на топливо.

«Да, мы подписали факт ознакомления с протоколом, но никаких соглашений не подписывали», — отметил еще один собеседник.

Отмечается, что текста соглашения не видели ни в одной компании.

Напомним, сегодня зампредседателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что нефтяные компании подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. Оно заключено до июля.