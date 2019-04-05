Отстраненный от эфира Вайсфельд на сайте КХЛ указан комментатором пятого матча «Авангард» — «СЮ»

Фото: Фото: Дмитрий Слезин

Эксперт КХЛ ТВ, известный в прошлом арбитр и бывший генеральный менеджер нескольких клубов КХЛ Леонид Вайсфельд был отстранен от комментирования четвертого и пятого матчей серии финала Востока «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

Однако в данный момент на официальном сайте КХЛ можно купить трансляцию этой игры, в анонсе которой указано, что Вайсфельд прокомментирует субботнюю встречу в Балашихе в паре с Владимиром Гучеком.

— Мне позвонили из Москвы и сказали, что на сегодняшнем матче и следующей игре в Балашихе мне комментировать не надо. Вот и все. Не знаю, с чем это связано, мне это неизвестно, — говорил ранее Вайсфельд «Чемпионату».

Леонид Вайсфельд работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера с 2015 по 2018 год. С 1990 по 2001 год судил матчи чемпионатов СССР, СНГ, межнациональной хоккейной лиги и российского чемпионата. Он 11 раз входил в списки лучших арбитров страны. Трижды удостаивался почетного приза «Золотой свисток» как лучший арбитр России.



«Авангард» и «Салават Юлаев» в субботу сыграют пятый матч финала Восточной конференции (счет в серии 3—1 в пользу омичей, серия продолжается до четырех побед одной из команд). Начало встречи в 17.00 мск.





