Ряд предприятий Татарстана заинтересован в трудоустройстве рабочих Ford Sollers после закрытия заводов

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана не разделяют опасений, что работники заводов Ford Sollers в республике останутся без работы после их закрытия, сообщает ИА «Татар-информ».

Такое заявление сделала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Она отметила, что в трудоустройстве кадров заинтересованы некоторые предприятия Закамья, среди них китайская компания Haier. Также заинтересованность выражает КАМАЗ. Вопросы трудоустройства сейчас курируют два ведомства — министерство промышленности РТ и министерство труда и соцзащиты республики.

Напомним, ранее компания Ford начала снижать цены на автомобили после объявления об уходе из России. 27 марта официально стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».