«Нэфис» подал новый иск о банкротстве Завода СМС

Арбитражный суд РТ принял иск о банкротстве ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (Завод СМС) от АО «Нэфис Косметикс». Сумма требований составляет 928,6 млн рублей.

Заявление подано 28 марта, следует из картотеки арбитражных дел. При этом в базе суда имеется еще один аналогичный, не до конца рассмотренный иск, обоснованность претензий по которому должны рассмотреть 15 апреля 2019 года, передает Regnum.

Рассмотрение этого иска было продлено на 10 месяцев.

Ранее «Реальное время» подробно описывало суть спора представителей «Нэфиса» и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по поводу банкротства Завода СМС. АСВ выступает как конкурсный управляющий «Татфондбанка», выделившего на строительство завода 3,4 млрд рублей.

