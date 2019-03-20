Рассмотрение дела о банкротстве Завода СМС продлили до 10 месяцев

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд РТ по заявлению судьи Михаила Аверьянова продлил срок рассмотрения дела о банкротстве близкого к ГК «Нэфис» Завода по производству синтетических моющих средств. Предельный срок рассмотрения дела истекал 27 марта, но «поскольку к указанной дате не будет установлен вопрос о настоящем заявителе по делу и по объективным, независящим от суда обстоятельствам не введена процедура банкротства, принятие решения о дальнейшем движении дела является преждевременным», сообщается в определении суда.

Напомним, что первой заявление о банкротстве ЗСМС подала малоизвестная тверская фирма «Анкор». В АСВ сочли ее «подставным казачком» ради проведения процедуры банкротства по упрощенной схеме. Сомнения усилились, когда долг перед «Анкором» выкупил учредитель завода Юрий Ляшенко, чтобы стать правопреемником истца. Но «Татфондбанк» предпринял те же меры. 4 февраля этого года тверской арбитраж провел процессуальное правопреемство с заменой «Анкора» на Ляшенко, а в последующем Ляшенко — на ТФБ. Бывший совладелец «Нэфиса» подал апелляционную жалобу на это решение, ее рассмотрят только 24 апреля. Поэтому татарстанскому арбитражу потребовалось время для продолжения судебного разбирательства, определением председателя АС РТ Максима Боровкова срок рассмотрения дела продлили до десяти месяцев.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как АСВ обвинило Завод СМС в мошенничестве и незаконном получении кредита.

