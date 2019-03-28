Роспатент работает над законопроектом в поддержку изобретателей

Роспатент занимается подготовкой законопроекта о служебных изобретениях. Ведомство предлагает дать разработчикам долю в доходах от продаж.

«Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут получены с использованием его изобретения. Кроме того, изобретателю планируется дать право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если его работодатель не сделал этого в течение трех-четырех лет», — заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что в этой сфере требуется «прямое стимулирование». По словам чиновника, новый законопроект содержит все стимулы, способные заинтересовать изобретателей.

Ивлиев назвал налаживание «мостов» между наукой и реальным сектором экономики «важной самостоятельной проблемой».