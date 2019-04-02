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Главным редактором Forbes Life и Forbes Woman стала Юлия Варшавская

10:54, 02.04.2019
Главным редактором Forbes Life и Forbes Woman стала Юлия Варшавская
Фото: скриншот видео youtube.com

Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life назначена журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская.

Стоит отметить, что на посту главреда Forbes Life Варшавская сменила Андрея Золотова, который покинул в конце марта этого года.

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман заявил, что назначение Варшавской — это планомерный шаг в рамках реализации новой стратегии издания, передает "Интерфакс".

Варшавская — журналист, радио-ведущая, продюсер документального кино. На протяжении семи лет работала в журнале Psychologies. В 2018 году она стала креативным директором онлайн-издания про образование «Мел».

Ранее сотрудники «Эха Москвы» переизбрали главным редактором радиостанции Алексея Венедиктова. Он будет занимать эту должность следующие пять лет.

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