Антон Понкрашов — о потасовке после матча ЦСКА — УНИКС: «У каждого своя правда»

Фото: «Реальное время»

Казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на выезде московский ЦСКА (83:73). В конце игры началась потасовка.

Капитан казанского клуба Антон Понкрашов показывал, что уже не будет атаковать в последнем владении, и защитники ЦСКА не прессинговали его. Тем не менее Антон убежал под кольцо армейцев и едва не забил. Такие действия игрока спровоцировали «армейцев», успокаивать Понкрашова и игроков московского клуба пришлось президенту ЦСКА Андрею Ватутину и главным тренерам обеих команд.



— Мы вели 10 очков. Я и не планировал атаковать, — объяснял после матча в микст-зоне Понкрашов. — Но Кори Хиггинс начал следовать за мной и пытаться выбить мяч. Я спросил его: «Мы играем или что?». Он ответил: «Посмотрим». После этих слов я решил атаковать.

Это не было желанием доказать что-то кому-то. Или набрать два лишних очка. Просто сработала моя защитная реакция. Я с уважением отношусь к Хиггинсу и ЦСКА, все знают, что я за честную борьбу и спорт. Если обидел кого-то, прошу меня извинить. У каждого своя правда. Но на площадке, играя в баскетбол, я принял такое решение.

— Будем считать, что оттаскивая Понкрашова от игроков ЦСКА, я спас ему жизнь, — сделал заявление после матча Ватутин для «РИА Новости». — Шутки с Кайлом Хайнсом плохи.