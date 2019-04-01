СМИ: глава МВД Ингушетии подал в отставку после протестов в Магасе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку. Его может сменить начальник следственного управления республиканского МВД Юрий Муравьев.

«Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе», — передает «Интерфакс» слова источника.

Напомним, что 26 марта в столице Ингушетии прошел митинг против закона о референдуме. Во время акции даже прошло столкновение бойцов Росгвардии и протестующих.

Напомним, что осенью 2018 года в Ингушетии проходили протесты из-за установления границ республики с соседней Чечней. Тогда активисты даже пытались добиться референдума, чтобы отменить решение, принятое властями.