В России автопроизводители смогут рассчитывать на льготы только со СПИКами

Минпромторг РФ подготовил новые правила предоставления автопроизводителям компенсаций утилизационного сбора. Льготы смогут получить только предприятия, заключившие специнвестконтракты (СПИК).

«Документ, который Минпромторг 22 марта направил в правительство, с 1 июля закрывает доступ к субсидиям для концернов, у которых истекли соглашения о промсборке», — пишет «Коммерсант».

В то же время предлагается ввести положение о субсидиях для держателей СПИК. По информации издания, поправки уже согласованы и анализируются в аппарате правительства.

Ряд традиционно российских игроков требуют дифференциации субсидий в зависимости от обязательств по локализации.



Ранее в Минпромторге рассказали, что в России простаивает около 60% мощностей на автопроизводствах.