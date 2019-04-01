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Промышленность

В России автопроизводители смогут рассчитывать на льготы только со СПИКами

09:42, 01.04.2019
В России автопроизводители смогут рассчитывать на льготы только со СПИКами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минпромторг РФ подготовил новые правила предоставления автопроизводителям компенсаций утилизационного сбора. Льготы смогут получить только предприятия, заключившие специнвестконтракты (СПИК).

«Документ, который Минпромторг 22 марта направил в правительство, с 1 июля закрывает доступ к субсидиям для концернов, у которых истекли соглашения о промсборке», — пишет «Коммерсант».

В то же время предлагается ввести положение о субсидиях для держателей СПИК. По информации издания, поправки уже согласованы и анализируются в аппарате правительства.

Ряд традиционно российских игроков требуют дифференциации субсидий в зависимости от обязательств по локализации.

Ранее в Минпромторге рассказали, что в России простаивает около 60% мощностей на автопроизводствах.

Справка

СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

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