Японская компания к 2022 году планирует начать продажи летающих мотоциклов

Японская венчурная компания A.L.I. Technologies намерена к 2022 году начать массовую продажу летающих мотоциклов.

По информации The Japan Times, такие мотоциклы будут способны парить на высоте нескольких десятков сантиметров над землей. На летающие мотоциклы планируют установить сенсоры, которые помогут им избежать столкновения с препятствиями.

Основным рынком сбыта может стать Африка, Ближний Восток и некоторые районы Азии, где слабо развита дорожная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк намерен инвестировать несколько миллионов долларов в разработку летающего мотоцикла HoverBike S3. Его максимальная высота полета составит пять метров, а полезная нагрузка — 150 кг.