В России за три года направят 431 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Фото: Олег Тихонов

Правительство в 2019—2020 годах направит 431 млрд рублей на расселение россиян из аварийного жилья.

Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева, за это время планируется расселить 113 тыс. семей.

По его словам, практически со всеми регионами уже разработаны программы расселения, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в течение шести лет из аварийного жилья расселят свыше 4,6 тысячи человек. На реализацию программы переселения Удмуртия получит за этот период из федерального бюджета почти 3,5 млрд рублей, еще 107 млн рублей направит республиканский бюджет.