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«Яндекс» заявил о старте работы с Hyundai Mobis над системой беспилотного управления

12:42, 19.03.2019
«Яндекс» заявил о старте работы с Hyundai Mobis над системой беспилотного управления
Фото: Максим Платонов

«Яндекс» заключил соглашение о намерениях с Hyundai Mobis, чтобы совместно работать над системой беспилотного управления, сообщается в блоге «Яндекса».

Напомним, ранее сообщалось, что компания Uber ведет переговоры с потенциальными инвесторами и рассчитывает привлечь около $1 млрд на развитие своего беспилотного подразделения. Среди прочих деньги могут поступить от SoftBank и Toyota. Таким образом Uber рассчитывает получить вливание средств в свой проект по разработке беспилотных авто, пишет Reuters. Пока вложения не принесли значимого результата в этой сфере.

ТехнологииОбществоБизнесТранспорт
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