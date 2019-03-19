«Яндекс» заявил о старте работы с Hyundai Mobis над системой беспилотного управления

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«Яндекс» заключил соглашение о намерениях с Hyundai Mobis, чтобы совместно работать над системой беспилотного управления, сообщается в блоге «Яндекса».

Напомним, ранее сообщалось, что компания Uber ведет переговоры с потенциальными инвесторами и рассчитывает привлечь около $1 млрд на развитие своего беспилотного подразделения. Среди прочих деньги могут поступить от SoftBank и Toyota. Таким образом Uber рассчитывает получить вливание средств в свой проект по разработке беспилотных авто, пишет Reuters. Пока вложения не принесли значимого результата в этой сфере.