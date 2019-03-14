SoftBank и Toyota ведут переговоры о вложении $1 млрд в беспилотники Uber

Компания Uber ведет переговоры с потенциальными инвесторами и рассчитывает привлечь около $1 млрд на развитие своего беспилотного подразделения. Среди прочих деньги могут поступить от SoftBank и Toyota.

Таким образом Uber рассчитывает получить вливание средств в свой проект по разработке беспилотных авто, пишет Reuters. Пока вложения не принесли значимого результата в этой сфере.

Кроме того, инвестиции могут повысить ценность компании, которая готовится к IPO. Стоимость Uber в итоге может достигнуть $100 млрд.

В Uber и SoftBank отказались от комментариев. Представитель Toyota в беседе с Reuters заявил, что компания постоянно находится в поиске интересных проектов для инвестирования, однако комментировать информацию о переговорах с Uber не стал.

Напомним, что в этом году в России испытания беспилотников запускают четыре компании. Среди них и татарстанский КАМАЗ.