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В Казани с 16 по 17 марта пройдут чемпионат и первенство России по традиционному карате

17:11, 15.03.2019
В Казани с 16 по 17 марта пройдут чемпионат и первенство России по традиционному карате
Фото: ruswkf.ru

В Казани 16 и 17 марта пройдут XI чемпионат и первенство России по традиционному карате.

Турнир пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс». Торжественное открытие состоится завтра, в 11.00.

Всего в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из разных регионов России. Бои будут проходить в девяти возрастных категориях и четырех дисциплинах: ката, кумите, фукуго, энбу, сообщается на сайте мэрии Казани.

В прошлом году чемпионат России по карате проходил в Каспийске. Участие в турнире приняли более 250 спортсменов.

Спорт
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