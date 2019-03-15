В Казани с 16 по 17 марта пройдут чемпионат и первенство России по традиционному карате

В Казани 16 и 17 марта пройдут XI чемпионат и первенство России по традиционному карате.

Турнир пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс». Торжественное открытие состоится завтра, в 11.00.



Всего в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из разных регионов России. Бои будут проходить в девяти возрастных категориях и четырех дисциплинах: ката, кумите, фукуго, энбу, сообщается на сайте мэрии Казани.

В прошлом году чемпионат России по карате проходил в Каспийске. Участие в турнире приняли более 250 спортсменов.