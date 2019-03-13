Банк «Дом.Рф» потребовал банкротства гендиректора Urban Group

Банк «Дом.Рф» подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием банкротства гендиректора Urban Group Александра Долгина.

Заявление было подано 12 марта, следует из материалов суда. Сумма требований не называется.

В банке объяснили, что иск подан для выполнения дефолтной стратегии ООО «Ивастрой» — одной из компаний, входящей в Urban Group, передает RNS.

Напомним, что у одного из крупнейших застройщиков страны в 2018 году начались серьезные проблемы. Аудит показал, что на окончание строительства объектов необходимо около 55,7 млрд рублей, которых у группы нет.