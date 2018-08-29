На окончание строительства объектов Urban Group не хватает 55,7 млрд рублей

На окончание строительства объектов Urban Group не хватает 55,7 млрд рублей. Такие данные появились по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности группы с 2011 по 2017 год и I квартал 2018 года.

«Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Дефицит расходов на окончание строительства объектов предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте Фонда защиты прав дольщиков.

Ранее правительство РФ выделило 3 млрд рублей для финансирования завершения строительства объектов обанкротившихся стройкомпаний, входящих в Urban Group.