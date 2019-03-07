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В Госдуму внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты

14:29, 07.03.2019
В Госдуму внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты
Фото: wikipedia.org / The wisest Clio

В Государственную думу внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты.

Авторами документа стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков. Так, предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного контроля хозяйственными товариществами и обществами с участием в капитале госкомпаний, госкорпораций и публично-правовых компаний, передает «РИА Новости».

Также предлагается предусмотреть полномочия СП осуществлять внешний аудит в отношении юрлиц в части использования ими средств из федерального бюджета.

Ранее Счетная палата заявила, что особые экономические зоны показали свою неэффективность в целях развития экспортных поставок за пределы ЕАЭС. Такой вывод СП сделала по итогам анализа потока ввозимых и вывозимых товаров резидентами ОЭЗ.
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