В Госдуму внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты

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В Государственную думу внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты.

Авторами документа стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков. Так, предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного контроля хозяйственными товариществами и обществами с участием в капитале госкомпаний, госкорпораций и публично-правовых компаний, передает «РИА Новости».

Также предлагается предусмотреть полномочия СП осуществлять внешний аудит в отношении юрлиц в части использования ими средств из федерального бюджета.

