Путин подписал закон о разделении исполнительского сбора между должниками-ипотечниками

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, который ограничивает размер исполнительского сбора для должников по ипотеке. Подписанный закон размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, оказавшиеся в трудной ситуации должники, которые проводят реструктуризацию ипотечного долга вместе с кредитором, должны освобождаться от взыскательных мер в том случае, если кредитор сам отказывается от взыскания долга.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кредитные организации не должны повышать ипотечную ставку более 6% для семей с двумя и более детьми. «Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — подчеркнул Путин. Кроме того, президент России сообщил, что еще раз переговорит с Банком России, чтобы регулятор контролировал деятельность всех кредитных организаций по этому вопросу.