Верховный суд РТ оставил в СИЗО обвиняемого в хищении 22 иномарок

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Накануне апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана признала законным решение того же суда о продлении ареста директору ООО «Северный ветер» Олегу Чукланову до 23 мая. Под стражей обвиняемый в аферах с лизинговыми иномарками находится второй год, вину не признает.

Напомним, Чукланов — единственный из 20-ти фигурантов дела, кто сейчас находится в СИЗО. МВД Татарстана обвиняет его и группу бизнесменов в хищении 22 автомобилей премиум-класса и подставных авариях ради страховки. По предварительной оценке, ущерб потерпевших лизинговых и страховых компаний составляет 100 млн рублей.

Все похищенные в Казани машины в итоге оказались за пределами РФ, вернуть удалось лишь пять автомобилей. Причем, две из них пришлось фактически угонять из Эстонии Эльвире и Олегу Чуклановым.