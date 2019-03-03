В Казани впервые пройдет открытый чемпионат по снежному волейболу — 2019

На территории озера Лебяжье 9 и 10 марта пройдет первый открытый чемпионат Казани по снежному волейболу — 2019.

Принять участие в чемпионате сможет любой желающий, достаточно собрать команду из трех человек и приехать к началу чемпионата в 10 часов. Все участники получат памятные подарки, а тройка команды, которая победит, — денежное вознаграждение.

Напомним, 1 марта в Казани в Центре гимнастики открылся первый официальный чемпионат и Первенство России по брейкингу. Участникам и зрителям церемонии представили яркое мультимедийное шоу, а также выступления лучших спортсменов России.