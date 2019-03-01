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Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена

18:13, 01.03.2019
Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена
Фото: twitter.com/Rewards4Justice

Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена Хамзу.

Решение принял король страны Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает Al Arabiya.

Ранее Государственный департамент США объявил награду до 1 млн долларов за любую информацию о местоположении Хамзы бен Ладена.

По предварительным данным, террорист может находиться в Афганистане или Пакистане. Считается, что он является новым главой террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Общество
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