Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена
Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена Хамзу.
Решение принял король страны Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает Al Arabiya.
Ранее Государственный департамент США объявил награду до 1 млн долларов за любую информацию о местоположении Хамзы бен Ладена.
По предварительным данным, террорист может находиться в Афганистане или Пакистане. Считается, что он является новым главой террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).Общество
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