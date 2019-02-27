Эксперт в области кибербезопасности не исключает, что Россию могут отключить от интернета

Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий оценил перспективы отключения России от интернета, сообщает russian.rt.

Лукацкий отметил, что это, «безусловно, возможно». С его слов, можно разделегировать домены, которые выданы в той или иной стране, в результате они перестанут быть видны из других государств. Кроме того, определенными манипуляциями можно блокировать трафик, который идет из страны в виде различных фильтров. По мнению Лукацкого, именно так можно отключить целое государство от интернета.

Напомним, ранее сообщалось, что американские военные заявили, что подконтрольные им хакеры смогли отключить от интернета Агентство интернет-исследований (АИИ), известное как «фабрика троллей» в Ольгино.

«Они в целом вывели АИИ из сети», — приводит слова одного из источников The Washington Post.

