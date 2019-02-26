Американские военные отчитались об отключении интернета в «фабрике троллей»

Американские военные заявили, что подконтрольные им хакеры смогли отключить от интернета Агентство интернет-исследований (АИИ), известное как «фабрика троллей» в Ольгино.

«Они в целом вывели АИИ из сети», — приводит слова одного из источников The Washington Post.

Согласно данным газеты, хакеры из США отключили «фабрику троллей» от интернета в ноябре 2018 года, во время промежуточных выборов в конгресс.

Цель операции, по словам одного из источников, заключалась в том, чтобы обескуражить «ольгинских троллей».

Газета отмечает, что этот выпад стал первой показной операцией нового Киберкомандования США, наделенного полномочиями президентом Дональдом Трампом.