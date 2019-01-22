Путин: «Решение по мирному договору должно быть приемлемо для народов России и Японии»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что решение по мирному договору должно быть приемлемо для жителей двух стран.

«Подчеркну, впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемое решение… Решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии. Поддержано общественностью обеих наших стран», — цитирует Путина RT.



Президент России добавил, что обе стороны подтвердили заинтересованность в подписании этого документа.

Отметим, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве длились более трех часов.



Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора значительно расходятся.

