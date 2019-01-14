Лавров заявил о разногласиях по мирному договору с Японией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора значительно расходятся.

«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — сказал Лавров.



При этом он отметил, что стороны готовы работать на основе декларации 1956 года, что означает признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами Южной Курильской гряды.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для России неприемлемо то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, передает «Российская газета».

Напомним, что сегодня начались переговоры между Россией и Японией по поводу мирного договора. Ранее в МИД РФ уже сообщали, что ключевым условием для решения вопроса является признание японской стороной итогов Второй мировой войны.