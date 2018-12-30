Twitter и Роскомнадзор проведут встречу в январе
Представители компании Twitter предложили Роскомнадзору провести встречу в январе 2019 года.
«Предметом разговора является исполнение закона о локализации персональных данных на территории РФ», — приводит «Интерфакс» сообщение РКН.
О дате встречи будет известно позднее.
Ранее Роскомнадзор сообщил о намерении провести проверку Facebook и Twitter на предмет хранения данных пользователей в России.ОбществоТехнологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым