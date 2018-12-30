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Twitter и Роскомнадзор проведут встречу в январе

16:23, 30.12.2018
Twitter и Роскомнадзор проведут встречу в январе
Фото: pxhere.com

Представители компании Twitter предложили Роскомнадзору провести встречу в январе 2019 года.

«Предметом разговора является исполнение закона о локализации персональных данных на территории РФ», — приводит «Интерфакс» сообщение РКН.

О дате встречи будет известно позднее.

Ранее Роскомнадзор сообщил о намерении провести проверку Facebook и Twitter на предмет хранения данных пользователей в России.

ОбществоТехнологии
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