Минэкономразвития РФ предложило перевести сделки с недвижимостью в режим онлайн

Минэкономразвития РФ с фондом «Сколково» и АНО «Цифровая экономика» предложили перевести сделки с недвижимостью в режим онлайн. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

Соответствующий законопроект уже подготовлен. Он уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон.

Подготовка нормативной базы для электронных сделок с квартирами, включая куплю-продажу, рассматривалась в ноябре 2018 года на президиуме комиссии по цифровой экономике под председательством вице-премьера Максима Акимова. После этого было решено пилотировать онлайн-сделки по аренде квартир, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

По его словам, такой сервис в рамках проекта «Умный город» даст возможность снять квартиру онлайн и получить при этом необходимые гарантии и полномочия, в том числе по регистрации по месту жительства.