Фанаты в Израиле вывесили баннер по мотивам мультфильма «Ну, погоди!» (Фото)

Накануне прошло главное израильское дерби между тель-авивскими футбольными клубами «Хапоэль» и «Маккаби».

Фанаты «Хапоэля» перед началом игры вывесили на трибунах большой баннер по мотивам знаменитый советского и российского мультсериала «Ну, погоди!», — сообщает Sport24 со ссылкой на Ofnews.



На баннере изображен волк в символике «Хапоэля», держащий в руке отрезанную голову зайца.

Матч завершился с ничейным результатом — 1:1. При этом хозяева спаслись от поражения на 88-й минуте.