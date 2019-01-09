Защитник «Ак Барса» Батыршин получил травму и пропустит матч с «Трактором»

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» рассказал о подготовке к игре и изменениях в составе команды.

— После проигранного матча с «Витязем», конечно, появляется какое-то опустошение, но это никак не должно отразиться на нашей игре сегодня. Мы выходим на победу, как и всегда. Понимаем, что соперник борется за место в плей-офф и легко не будет — с такими командами нужно играть очень внимательно и сконцентрированно.

— Второй матч подряд «Ак Барсу» предстоит играть с соперником, которому крайне необходимы очки.

— Так составлено расписание, так складывается в этот момент. Но сейчас даже команды, которые уже вычеркнуты из зоны плей-офф, могут выиграть матчи, все бьются до конца.

— Будут ли перестановки в составе перед игрой?

— Да, после прошлого матча Рома Абросимов получил дисквалификацию на две игры, травму получил Рафаэль Батыршин. Сегодня мы так же сыграем в три пары защитников: Андрей Педан с Полом Постмой, Андрей Марков с Альбертом Яруллиным и Никита Лямкин с Ромой Мануховым. В нападении будут те же сочетания, — приводит слова Завьялова официальный сайт казанского клуба.

Матч «Трактор» — «Ак Барс» состоится сегодня, 9 января, в 17.00 мск.