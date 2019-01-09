В Мордовии в этом году заступит на дежурство радиолокационная станция «Контейнер»

В Мордовии в этом году начнет нести полноценное боевое дежурство новая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения «Контейнер».

РЛС размещена в населенном пункте Ковылкино в Мордовии.



Система позволяет обнаруживать воздушные цели в секторе 240 градусов и на удалении более 2,5 тыс. км, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в 2018 году выделило не менее 1,56 млрд рублей на продление сроков эксплуатации ядерных ракет 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165.