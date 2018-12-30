В Сети появилось новое видео испытания гиперзвуковой ракеты «Авангард»
В Сети появилось новое видео испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».
Ролик обнародовал телеканал «Звезда. В него, помимо запуска ракеты, видео которого ранее распространило Минобороны, вошли съемки из Национального центра управления обороной.
Напомним, 26 декабря Минобороны провело успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты комплекса «Авангард». На запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин. Позже СМИ опубликовали видео пуска «Авангарда».
Американское издание The National Interest после пуска сообщило, что военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету.ПромышленностьОПК
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