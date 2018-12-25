EA Sport добавила в новую игру NHL19 магнитогорский «Металлург»
Канадская компагия EA Sports добавила в свой новый симулятор NHL 19 магнитогорский «Металлург».
Уральский клуб появился в игре как участник Кубка Шпенглера. Также в игре появилось еще пять европейских команд — «Давос» (Швейцария), «Нюрнберг Айс Тайгерс» (Германия), «КалПа» (Финляндия), «Оцеларжи» (Чехия) и сборная Канады, составленная в основном из игроков, выступающих в Европе.
Полный список игроков «Металлурга» в NHL19
Вратари: Артем Загидулин, Василий Кошечкин.
Защитники: Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Евгений Бирюков, Иван Верещагин, Яков Рылов, Дмитрий Зайцев.
Нападающие: Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Деннис Расмуссен, Павел Варфоломеев, Ник Шор, Андрей Чибисов, Николай Кулемин, Роман Любимов, Ииро Пакаринен, Евгений Тимкин, Владислав Калетник, Никита Язьков.
Раннее в NHL не было представлено ни одной российской команды.СпортХоккейТехнологииITМедиаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым