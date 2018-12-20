Логотип нижегородского «Торпедо» понравился американцам
Логотип нижегородского «Торпедо» оказался в числе претендентов на звание лучшего спортивного логотипа 2018 года по версии американского авторитетного издания sportslogos.net, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Алексей Хитрюк.
Также в число претендентов попали: «Ньюфаундленд Гроулерс» (хоккей, Юниорская лига Восточного побережья), «Тампа Тэрпонс» (бейсбол), «Стетсон Хэттерс» (студенческий спорт), «Гвиннетт Страйперс» (бейсбол), «Лос-Анджелес» (футбол, МЛС), «Питтсбург Риверхаундс» (футбол), «Джексонвилл Долфинс» (студенческий спорт), «Уилльям и Мэри Трайб» (студенческий спорт) и «Аугуста Гринджекетс» (бейсбол).
В чемпионате КХЛ «Торпедо» занимает шестую строчку Восточной конференции. Накануне нижегородцы уступили «Трактору» в овертайме — 2:3.
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