Границы 106 территорий объектов культурного наследия Татарстана закреплены в Госреестре в 2018 году

В Единый государственный реестр недвижимости в 2018 году внесены границы расположенных в Татарстане 106 территорий объектов культурного наследия.

В их числе три объекта федерального значения, остальные — муниципального и регионального значения, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Это старинные дома и усадьбы, церкви, мечети, духовное училище, а также дворец культуры. В Госреестр, в частности, внесены казанский дом известного российского физика, метеоролога и педагога Константина Котелова, построенный в 1833 году архитектором Петром Пятницким, усадьба Тихомирнова и здание офицерского собрания.

Наличие в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия, их территориях, зонах охраны и защитных зонах позволяет исключить нарушения законодательства при планировании развития территорий. Кроме того, на территории объектов культурного наследия запрещено любое строительство, не связанное с восстановлением исторически утраченных построек, нельзя проводить земляные, мелиоративные работы, что обеспечивает их сохранность.

Однако в настоящее время в Госреестр внесены сведения о границах лишь 306 территорий татарстанских объектов культурного наследия, тогда как в республике их насчитывается более 1600.