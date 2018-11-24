Умерла писательница и театральный критик Инна Вишневская
Театральный критик, писательница, преподаватель Российского института театрального искусства и Литературного института имени Горького Инна Вишневская умерла в возрасте 93 лет.
«Вчера ушла из жизни Инна Люциановна Вишневская» — сообщил в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
По его словам, Вишневская была человеком театра, ее устные рассказы и выступления — со сцены и в театральных компаниях после передавались из уст в уста.
Вишневская родилась в Армавире 28 апреля 1925 года. В 1947 году окончила ГИТИС, в 1952-м защитила кандидатскую диссертацию, в 1974-м — докторскую.
Она занималась исследованиями классической и современной драматурги, истории русского сценического искусства и театральной критики, а также классической и современной литературы.
Напомним, что в октябре скончался член Союза писателей СССР поэт Владимир Дагуров. Песни на его стихотворения исполняли Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым