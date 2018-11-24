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Умерла писательница и театральный критик Инна Вишневская

18:13, 24.11.2018
Умерла писательница и театральный критик Инна Вишневская
Фото: скриншот видео youtube.com

Театральный критик, писательница, преподаватель Российского института театрального искусства и Литературного института имени Горького Инна Вишневская умерла в возрасте 93 лет.

«Вчера ушла из жизни Инна Люциановна Вишневская» — сообщил в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, Вишневская была человеком театра, ее устные рассказы и выступления — со сцены и в театральных компаниях после передавались из уст в уста.

Вишневская родилась в Армавире 28 апреля 1925 года. В 1947 году окончила ГИТИС, в 1952-м защитила кандидатскую диссертацию, в 1974-м — докторскую.

Она занималась исследованиями классической и современной драматурги, истории русского сценического искусства и театральной критики, а также классической и современной литературы.

Напомним, что в октябре скончался член Союза писателей СССР поэт Владимир Дагуров. Песни на его стихотворения исполняли Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.

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