Умерла писательница и театральный критик Инна Вишневская

Театральный критик, писательница, преподаватель Российского института театрального искусства и Литературного института имени Горького Инна Вишневская умерла в возрасте 93 лет.



«Вчера ушла из жизни Инна Люциановна Вишневская» — сообщил в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.



По его словам, Вишневская была человеком театра, ее устные рассказы и выступления — со сцены и в театральных компаниях после передавались из уст в уста.

Вишневская родилась в Армавире 28 апреля 1925 года. В 1947 году окончила ГИТИС, в 1952-м защитила кандидатскую диссертацию, в 1974-м — докторскую.

Она занималась исследованиями классической и современной драматурги, истории русского сценического искусства и театральной критики, а также классической и современной литературы.

Напомним, что в октябре скончался член Союза писателей СССР поэт Владимир Дагуров. Песни на его стихотворения исполняли Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.