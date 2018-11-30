Инвестора ЖК «Яшьлек» взяли по подозрению в мошенничестве

Московский инвестор, на которого рассчитывали дольщики ЖК «Яшьлек», оказался не тем, за кого себя выдавал. Мужчину, представлявшегося директором по развитию компании SP Development LLC, о вхождении которой в проект правительство РТ объявило весной этого года, и обещавшего довести до конца сорванное инвестором строительство жилкомплекса экономкласса в Куюках, в августе задержали при входе в кабмин сотрудники УБЭП МВД по РТ как объявленного в международный розыск.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь УБЭП МВД по РТ Люция Тимергалиева, гражданин, которого чиновники и дольщики знали как Евгения Сипака, на самом деле присвоил себе чужое имя, используя дубликат чужих водительских прав. На этого уроженца Самарской области было возбуждено несколько уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), но лже-Сипак сбежал из-под домашнего ареста.

23 августа лже-директора задержали в Казани при входе в кабмин: он шел на очередное совещание по Куюкам. Мужчина сделал попытку скрыться, однако полицейские догнали его на улице — у ступенек Конституционного суда. Впоследствии, установив его личность, несостоявшегося «инвестора» препроводили на родину.