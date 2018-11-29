В Екатеринбурге задержали владельца telegram-канала «Устинов троллит»

В Екатеринбурге задержали политтехнолога, владельца telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах, Устинов был задержан с поличным при получении 10 млн рублей в отеле «Хаятт». Его подозревают в вымогательстве.

Издание уточняет, что Устинов начал «раскачивать» некую тему в своем telegram-канале, а за прекращение публикаций ему якобы обещали выплатить 10 млн рублей. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее издание «Проект» сообщило, что после нескольких поражений на губернаторских выборах Кремль озаботился контролем над WhatsApp и Viber. Кроме того, в расследовании сказано, что российские политические telegram-каналы связаны с Кремлем и владельцами госкомпаний. К примеру, «Роснефть» приобрела канал «Караульный» за 10 млн рублей, утверждает издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.