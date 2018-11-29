В Казани прекращено дело о двойной оплате в республиканской офтальмологии

Следком по РТ закрыл уголовное дело «неустановленных должностных лиц» Республиканской офтальмологической больницы (РКОБ), которых подозревали в превышении полномочий, подлоге и мошенничестве с ущербом в 4 млн рублей.

«Выполнены все следственные мероприятия, состава преступных деяний не выявлено», — ответил на вопрос «Реального времени» руководитель второго отдела Следкома по РТ Рустам Адиатуллин сегодня на антикоррупционном брифинге в ИА «Татар-информ».

Напомним, на старте расследования в марте 2018 года силовики высказывали версию — клинка зарабатывала на больных катарактой дважды — получая за одну услугу деньги от пациентов и государства, через Фонд обязательного медицинского страхования…

Не получивший статус подозреваемого главврач РКОБ Айдар Амиров информацию о «задвоении» оплаты отрицал, однако сначала был отстранен от работы, а потом принял решение об увольнении.