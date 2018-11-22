Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС

В Независимом топливном союзе заявили, что независимым АЗС в России необходима наценка на бензин не менее трех рублей на литр, иначе они будут работать себе в убыток и рискуют закрыться.



«Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие», — цитирует «РИА Новости» главу аналитического центра НТС Григория Баженова.

Отмечается, что независимые заправочные станции не влияют на стоимость топлива, а отталкиваются от уже установленных цен. По словам Баженова, независимый сектор устроила бы цена и 30 рублей за литр.

Ранее эксперт заявил, что решение правительства РФ заморозить цены на бензин может привести к дефициту топлива. Подробнее — в материале «Реального времени».

