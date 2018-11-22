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Самарский депутат возмутился тратами «Крыльев Советов» в 68 млн рублей на смену вратаря

10:04, 22.11.2018 1
Самарский депутат возмутился тратами «Крыльев Советов» в 68 млн рублей на смену вратаря
Фото: vk.com/fckssamara

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов выразил негодование в связи с тратами в «Крыльях Советов» на смену основного вратаря для команды. Депутат отреагировал постом в своем Instagram после совещания с руководством футбольного клуба.

«Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование. Разберем лишь один — вратарь. У нас был на контракте Гиорги Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на 0), его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн рублей. Следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года, с зарплатой 3,5 млн руб/мес.

За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошелся в 68 млн рублей, т.е. $1 млн! Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс (экс-голкипер сборной Англии, — прим. ред.), тогда у него еще 2 года до выхода в майке национальной сборной», — написал Степанов в «Инстаграме».

Напомним, Сергей Рыжиков подписал контракт с «Крыльями Советов» в статусе свободного агента, клубу голкипер достался бесплатно. Из-за действующего в РПЛ лимита на легионеров самарский клуб решил сменить грузина Гиорги Лория на российского футболиста. На вакантное легионерское место «Крыльями» был приглашен нынешний лидер атак самарцев Йоан Молло.

СпортФутболОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:19
    с зарплатой 3,5 млн руб/мес.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/121031-samarskiy-deputat-vozmutilsya-tratami-krylev-sovetov-v-68-mln-rubley-na-smenu-vratarya...
    а кто устанавливает такие зарплаты, а? вообще оторвались что ли? а на пенсии денег нет... Безобразие!!!
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