Самарский депутат возмутился тратами «Крыльев Советов» в 68 млн рублей на смену вратаря

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов выразил негодование в связи с тратами в «Крыльях Советов» на смену основного вратаря для команды. Депутат отреагировал постом в своем Instagram после совещания с руководством футбольного клуба.

«Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование. Разберем лишь один — вратарь. У нас был на контракте Гиорги Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на 0), его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн рублей. Следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года, с зарплатой 3,5 млн руб/мес.

За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошелся в 68 млн рублей, т.е. $1 млн! Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс (экс-голкипер сборной Англии, — прим. ред.), тогда у него еще 2 года до выхода в майке национальной сборной», — написал Степанов в «Инстаграме».

Напомним, Сергей Рыжиков подписал контракт с «Крыльями Советов» в статусе свободного агента, клубу голкипер достался бесплатно. Из-за действующего в РПЛ лимита на легионеров самарский клуб решил сменить грузина Гиорги Лория на российского футболиста. На вакантное легионерское место «Крыльями» был приглашен нынешний лидер атак самарцев Йоан Молло.