«Крылья Советов» расстались с вратарем Лорией и заявили Молло

Самарские «Крылья Советов» приняли решение расстаться с голкипером Гиорги Лорией. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» благодарят Гиорги Лория за выступление за наш клуб и желают ему дальнейших успехов в карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы.



Кроме этого, «Крылья» заявили на сезон французского полузащитника Йоана Молло. Комитет РФС разрешил самарского клубу дозаявить игрока вне регистрационного периода. За «Крылья Советов» Йоан Молло будет выступать под номером 89.

Напомним, нынешним летом в стан самарцев перешел бывший голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков. Сразу после перехода вратарь дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».