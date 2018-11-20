ФНС планирует отказаться от штрафования самозанятых за неуплату налога в 2019 году

Глава Федеральной налоговой службы предложил президенту России Владимиру Путину во время внедрения нового режима налога для самозанятых в 2019 году воздержаться от штрафов.

«Мы считаем, что на период проведения эксперимента, Владимир Владимирович, попросили бы вашей поддержки, мы хотели бы воздержаться от штрафов, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, и потом доложить вам обо всех нюансах, которые соответствующим образом будут обнаружены», — заявил он

Российский лидер предложение одобрил, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях эксперимента по введению налога на профессиональный доход. С 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров, физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации, индивидуальным предпринимателям.

В связи с этим президент Татарстана Рустам Минниханов призвал органы власти не оказывать давление на самозанятых.

