В Турции при сходе поезда с рельсов погибли десять человек
В Турции при сходе с рельсов вагонов поезда погибли десять человек.
Кроме того, 73 человека получили травмы. Всего в поезде находились 360 пассажиров, передает газета Hürriyet.
В Министерстве транспорта страны, рассказали, что из-за проливных дождей грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт.
По информации Daily Sabah, раненые были эвакуированы с места происшествия вертолетами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым выразили соболезнования семьям погибших.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым