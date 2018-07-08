В Турции при сходе поезда с рельсов погибли десять человек

В Турции при сходе с рельсов вагонов поезда погибли десять человек.

Кроме того, 73 человека получили травмы. Всего в поезде находились 360 пассажиров, передает газета Hürriyet.

В Министерстве транспорта страны, рассказали, что из-за проливных дождей грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт.

По информации Daily Sabah, раненые были эвакуированы с места происшествия вертолетами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым выразили соболезнования семьям погибших.