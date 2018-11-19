Власти Удмуртии намерены запустить два проекта с использованием блокчейн-технологий

Правительство Удмуртии планирует в ближайшее время запустить два проекта с использованием технологии блокчейн.

Об этом «Реальному времени» рассказал первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.



«У нас будет, как мы и обещали, ряд проектов в области управления, основанных на технологии блокчейн. Самый быстрый — это проект по техприсоединению наших предприятий к электросетям. Мы этот пилотный проект сейчас разрабатываем с крупными федеральными игроками и надеемся, что в следующем году он в Удмуртии уже запустится. Второй такой же проект — это постановка земель на кадастровый учет. Наши коллеги в ряде регионов подобные проекты уже внедрили. Мы, соответственно, перенимаем их опыт», — рассказал Свинин.

Он также отметил, что развитие применения блокчейна будет возможно в ТОСЭР «Сарапул», если Минэкономики РФ включит для нее ряд видов деятельности, что позволит ИТ-компаниям получать льготы.

При этом проект создания центра майнинга в Удмуртии остается под вопросом, здесь все зависит от инициативы бизнеса, пояснил вице-премьер.